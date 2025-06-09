俄罗斯 scrambling 因卫星图像曝光急需新的措施来保护战斗机，乌克兰袭击后。

卫星侦查员揭示俄罗斯在乌克兰无人机袭击下保护空军基地的高风险举动

独家卫星图片显示，俄罗斯在乌克兰大胆的“蛛网”行动后，急忙加固其空军基地。

快速事实 41 架俄罗斯战略飞机在乌克兰的“蛛网”行动中受到打击

架俄罗斯战略飞机在乌克兰的“蛛网”行动中受到打击 12+ 个俄罗斯及克里米亚空军基地正在快速建造新庇护所

个俄罗斯及克里米亚空军基地正在快速建造新庇护所 3 个时区被乌克兰的无人机打击行动覆盖

个时区被乌克兰的无人机打击行动覆盖 100+架FPV无人机被走私，使用移动木房屋，国家安全局证实

俄罗斯正在全力保护其珍贵的战斗机。新发布的卫星图像显示多个空军基地的建筑活动激增，不仅在被占领的克里米亚，还深入俄罗斯境内。原因是乌克兰的一次大胆无人机攻击，令军事分析师大为震惊，并迫使克里姆林宫采取行动。

在基洛夫斯基、塞瓦斯托波尔、赫瓦尔季斯基、萨基等地，新修建的坚固飞机庇护所在停机坪上星罗棋布。这些临时机库正在俄罗斯的空军基地，如叶伊斯克、克里姆斯克、普里莫尔斯科-阿赫塔尔斯克和米列罗沃悄然崛起，显现出军方正在为更多高科技袭击做准备的迹象。

为什么现在？乌克兰安全局（SBU）刚通过“蛛网”行动震惊了俄罗斯的防线，这是一项特别任务，释放了一波针对战略航空资产的无人机攻击。尤其值得注意的是，俄罗斯的增强版恩戈尔斯空军基地和早期预警飞机并未逃过厄运。

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乌克兰的“蛛网”行动是如何运作的？

乌克兰的创造力得到了充分展示。SBU秘密地将大量FPV无人机运输到俄罗斯，将它们藏在移动木房屋内。这些房屋安装在货车顶部，能够在几千公里的旅程中移动这些“特洛伊木马”而不引起怀疑。

一旦到位，隐藏的无人机停机坪静静待命。在最佳时机，遥控装置打开屋顶，释放出数十架无人机，它们精准锁定俄罗斯最有价值的轰炸机和侦察飞机，包括威猛的图-160和神秘的A-50。

问答：为什么俄罗斯急于加固其空军基地？

问：俄罗斯的新空军基地庇护所由什么材料制成？

答：大部分是钢筋混凝土或钢制的——一些是预制的，另一些则是仓促组装的——旨在抵御无人机和导弹袭击的爆炸损害。

问：这些庇护所对无人机袭击的防护效果如何？

答：它们提供一定的保护，但快速的建造意味着许多庇护所不如旧的冷战期间的碉堡坚固，使得高价值的飞机仍然脆弱。

问：还哪里有建筑活动？

答：保护结构已出现在十几个地点，包括俄罗斯中央深处，这表明对长途乌克兰打击的焦虑加剧。

这些举动将如何影响2025年的冲突？

军事战略家将这些急切的建筑活动视为一种默许承认：俄罗斯现在面临着更加复杂和不可预测的乌克兰威胁——这种威胁利用技术、创造力和出其不意的因素。

随着乌克兰的成功，该地区的空中战斗正快速演变。预计双方都将采取新的战术、监视对策和更隐蔽的后勤行动，以争夺空中霸权。

接下来会发生什么——你应该关注什么？

关注军事工程和无人机战争的发展，以寻找升级的迹象。

监控来自自由欧洲电台/自由电台和BBC的情报更新。

关注来自莫斯科和基辅的安全公告，以了解部署战略的变化。

空战正在迅速变革——保持警惕，关注最新消息，不要错过2025年紧张局势升级的关键更新！

行动总结：保持关注俄罗斯的空军基地增援

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