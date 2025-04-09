悲惨碰撞如何改变华盛顿的军用直升机飞行

美国陆军在华盛顿特区周围重新调整空中行动，此前一架黑鹰直升机与一架商业喷气机发生致命碰撞，造成67人遇难。

新措施优先使用自动依赖监视广播系统（ADS-B），以增强空域透明度和安全性。

在马修·布拉曼准将的指导下，陆军限制没有ADS-B-out数据的飞行，以防止进一步的事故。

VIP直升机航班已大幅减少，现在的操作仅限于高层国防官员等必要人员。

陆军安装了1600个ADS-B-in系统，以改善飞机与空管之间的通信，确保更大的可见性。

空域协调和通信仍然至关重要，FAA取消了高风险飞行路径，以增强波托马克河上空的安全。

这一反应突显了对透明度和安全的承诺，强调了技术和合作在航空行动中的重要性。

How could a passenger plane and a military helicopter collide over Washington? | About That

在国家首都上空辽阔的天空中，因应今年一月的一个命运之夜，一场微妙而深刻的转变正在发生。美国陆军因一架黑鹰直升机与一架商业喷气机之间的悲惨碰撞而负重前行，已采取决定性措施，改变其飞机在华盛顿特区周围关键空域的导航方式。

想象一下：黑暗的天空中，飞机在夜空中翩翩起舞，直到两条航线遗憾地交错，留下67条生命的逝去和在风中旋转的问题。在动荡的中心是围绕自动依赖监视广播系统（通常称为ADS-B）的使用——或缺乏使用——的争议。这项技术在商业航空中普遍存在，但在军事敏感任务中却很少使用。

在这些变化的中心是陆军的坚定航空指挥官马修·布拉曼准将。在他的指导下，陆军开始采取一系列步骤，旨在减少此类危险事件的发生。这些措施中最重要的是减少关闭ADS-B-out数据的飞行，以增强在充满民用和军用交通的空域中的透明度。

随着夜晚变为白昼，不仅是隐秘的直升机受到审视。华盛顿的VIP航班现在已大幅减少。曾经在五角大楼和国家外围地点之间穿梭的军用战车，如今只有最关键的航班——那些载着国防部长和副国防部长等重要人物的航班——在天空中划过，操作更加谨慎，存在感不再被遮蔽。

这些变化带来的挑战并非不可克服。安装1600个ADS-B-in系统——使飞机能够接收来自其他飞机的位置数据——成为陆军致力于提升航空安全的证明。然而，这样的举措并非没有成本，但安全的价值超越了所有支出。

ADSB-in和ADSB-out结合在一起，使得即使在信号中断时，飞机也能保持可见性，帮助驾驶舱内的飞行员和地面上的空管人员。尽管仍在进行彻底调查，但关于陆军机组人员在没有ADS-B-out的情况下飞行的假设仍然是推测。然而，已知的是，黑鹰的应答器通过不同模式发射其身份，即使在争议中也确保了空域的可见性。

回顾这一悲剧，陆军的调整与紧迫的呼声相呼应：协调和通信至关重要。随着FAA取消了在波托马克河上空的高风险飞行路径，这希望表明了一种主动的空域安全方法。

在这场悲剧导致转变的故事中，陆军向所有穿越天空的人发出了一个信息——承诺拥抱透明度和合作。增强的技术和量身定制的飞行路径照亮了保护的不仅仅是军事行动的承诺，而是每一个梦想在我们头顶辽阔天空中飞翔的灵魂。

一场空中悲剧如何革新军事航空安全

针对华盛顿特区上空发生的黑鹰直升机与商业喷气机之间的严重事故，美国陆军正在进行空域管理和飞机操作协议的重大变化。这一转变强调了向透明度和安全的重要转变，对军事和民用航空都有深远影响。

变化概述

这起导致67人遇难的碰撞突显了军事航空中对更严格安全措施的需求，特别是在自动依赖监视广播（ADS-B）技术的使用方面。传统上，在敏感任务中很少使用，军事方面现在正在重新考虑其对ADS-B使用的态度。

主要改革：

– 增加ADS-B实施： 陆军计划安装1600个ADS-B-in系统，以增强飞行员和地面控制人员的态势感知。

– 限制非必要航班： 华盛顿周围的VIP航班曾经是常态，现在已大幅减少。仅允许运送高级国防官员的必要航班。

– 改善安全协议： 对波托马克河等高风险区域的飞行路径进行了重新评估，以尽量减少危险。

为什么ADS-B重要？

ADS-B技术对空域安全和防止碰撞至关重要。它允许飞机向空中交通管制和其他装备飞机广播其位置和速度。其组成部分有两个：

– ADS-B Out： 传输飞机的GPS位置、速度和其他数据。

– ADS-B In： 允许飞机接收来自其他飞机的信息，增强态势感知。

现实世界的应用案例

– 增强碰撞避免： 确保所有飞机可见，即使在信号中断的情况下，天空中的飞行员和地面上的控制人员都能受益于改善的态势感知。

– 高效的空域管理： 促进民用与军事空域的协调，减少潜在的空中碰撞。

– 危机响应与管理： 在紧急情况下，改善的数据共享有助于更快的协调响应。

行业趋势与比较

全球范围内逐渐向全面ADS-B合规转变，像美国空域这样的强制性规定提升了安全性。商业航空早已采用ADS-B，而现在军事机队也越来越多地嵌入这一技术。

争议与局限性

尽管有其优势，ADS-B对数据伪造和网络威胁的敏感性依然存在挑战。军事方面通常在敏感情况下使用加密或替代监视方法，以降低这些风险。

可行的建议

1. 飞行员和航空专业人士： 通过培训和认证程序增强对ADS-B技术的理解。

2. 军事规划人员： 制定安全、适应性强的协议，整合ADS-B，同时满足特定任务需求。

3. 航空爱好者： 关注行业更新，了解关于ADS-B使用的技术进步和政策变化。

结论

陆军针对这一悲剧采取的积极措施旨在为空域安全树立先例。增强的透明度、合作和技术升级预示着一个未来，军事和民用航空部门能够以更高的安全性和效率运作。

有关航空安全和技术的更多见解，您可以查看来自FAA和国家运输安全委员会（NTSB）的资源，网址为 FAA 和 NTSB。