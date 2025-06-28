科摩罗互联网连接：用下一代解决方案架起岛屿桥梁

连接科摩罗：探索数字转型，从差距到全球接入

“欧洲航天局的BIOMASS地球观测卫星首次在P波段从太空拍摄了聚焦的合成孔径雷达图像——这是世界首次。” (来源)

市场概述：科摩罗的互联网接入状况

科摩罗联盟是位于印度洋的一个群岛，历史上在提供广泛且可靠的互联网接入方面面临着重大挑战。国家的岛屿地理、有限的基础设施和相对较小的人口（2023年估计约为87万人）都导致了岛内及与非洲大陆之间的数字鸿沟 (世界银行).

截至2023年，科摩罗的互联网普及率在该地区仍然是最低的。根据《2023年数字：科摩罗》报告，只有大约8.5%的人口能够接入互联网，这一数字落后于非洲43%的平均水平。大多数用户集中在摩罗尼等城市中心，而农村和偏远岛屿的连接性有限或根本没有。

历史上，科摩罗依赖于一家国有经营者——科摩罗电信，该公司提供基本的固定电话和移动服务。缺乏竞争和投资导致高价和低速。2016年，该国通过连接EASSy海底光缆迈出了重要一步，改善了国际带宽并降低了延迟。但由于最后一公里的连接问题和有限的陆地基础设施，这些好处缓慢地传递给了更广泛的人口。

为了解决这些差距，科摩罗越来越多地转向卫星互联网解决方案。2023年，政府宣布与包括Starlink等全球卫星提供商建立合作，以扩大对服务不足地区的覆盖。这些举措旨在为偏远岛屿和农村社区提供高速、低延迟的互联网，而无需大量的地面基础设施。早期的试点项目显示出希望，位于孤立地区的学校和卫生中心首次获得了可靠的互联网接入（科摩罗信息）。

主要挑战： 高成本，基础设施有限，监管障碍。

高成本，基础设施有限，监管障碍。 机遇：卫星互联网、移动宽带扩展和公私合营。

总之，尽管科摩罗仍面临在实现普遍互联网接入方面的重大障碍，但最近的技术进步和国际合作正在逐步弥合数字鸿沟，为群岛的经济和社会发展提供了新的机遇。

技术趋势：塑造连接性的创新

科摩罗群岛位于非洲东海岸，历史上在实现广泛和可靠的互联网接入方面面临重大挑战。国家的岛屿地理、有限的基础设施和相对较小的人口（截至2023年约87万人）都导致了持续的数字鸿沟。然而，最近的技术创新开始重塑科摩罗的连接性格局，弥补差距并为经济和社会发展开辟新的机会。

直到最近，科摩罗的互联网普及率仍落后于区域平均水平。根据DataReportal的数据，截至2023年1月，只有约8.5%的人口能够接入互联网，而非洲的平均水平超过40%。主要障碍包括高成本、有限的宽带基础设施和尤其是在农村和偏远地区的不可靠服务。

最重要的进展之一是2014年科摩罗与东非海底电缆系统（EASSy）的连接，这为岛屿提供了首个高容量的海底光纤链接。这一连接显著提高了带宽并降低了延迟，为改善互联网服务奠定了基础。然而，光纤基础设施的覆盖仍局限于城市中心，许多农村社区未能得到服务。

为了解决这些持续的差距，科摩罗现在转向基于卫星的解决方案。政府与包括Starlink等全球卫星互联网提供商建立了合作，以扩大对偏远和难以到达地区的覆盖。2023年，Starlink宣布计划在科摩罗启动服务，承诺通过一系列低地轨道卫星提供高速、低延迟的互联网。这一举措预计将显著提升互联网普及率和可靠性，尤其是对于外岛和农村人口。

此外，政府已概述了一项国家数字转型战略，在世界银行的支持下，旨在提高数字包容性、降低成本并促进创新。这些努力与移动宽带的投资相辅相成，3G和4G网络的覆盖面积也在逐步扩大。

总之，尽管科摩罗在实现普遍互联网接入方面仍面临挑战，但海底光缆、卫星技术和支持政策框架的融合正在迅速改变其连接性格局。这些创新有望弥合数字鸿沟，从而为教育、商业和社会参与开辟新的机会。

竞争格局：主要参与者和市场动态

科摩罗的互联网接入竞争格局正在迅速发展，这一变化受地理挑战、政府举措和新技术入场的影响。作为位于印度洋的群岛，科摩罗由于其分散的岛屿和有限的基础设施，历史上面临着重大连接差距。然而，近年来市场参与者和技术方法都有显著的变化。

主要参与者

科摩罗电信 ：该国有运营商仍然是主导者，提供固定电话、移动和互联网服务。它在推出3G和4G网络方面发挥了重要作用，但覆盖和速度仍落后于区域平均水平（科摩罗电信）。

：该国有运营商仍然是主导者，提供固定电话、移动和互联网服务。它在推出3G和4G网络方面发挥了重要作用，但覆盖和速度仍落后于区域平均水平（科摩罗电信）。 Telma Comores ：2016年进入市场的Telma Comores是马达加斯加Telma集团的子公司，带来了竞争，特别是在移动和宽带服务方面。其投资推动了服务质量和定价的改善（Telma Comores）。

：2016年进入市场的Telma Comores是马达加斯加Telma集团的子公司，带来了竞争，特别是在移动和宽带服务方面。其投资推动了服务质量和定价的改善（Telma Comores）。 卫星提供商：由于陆地基础设施有限，像Starlink这样的卫星互联网提供商正开始瞄准科摩罗。2023年，Starlink宣布计划扩大对该国的覆盖，承诺即使在偏远地区也能提供高速连接（Starlink覆盖图）。

市场动态

基础设施差距 ：尽管取得了一定进展，国际电信联盟（ITU）报告称，2022年只有14%的科摩罗人使用互联网，远低于非洲40%的平均水平（ITU统计）。

：尽管取得了一定进展，国际电信联盟（ITU）报告称，2022年只有14%的科摩罗人使用互联网，远低于非洲40%的平均水平（ITU统计）。 政府举措 ：政府已优先考虑数字包容性，于2021年启动国家宽带计划，以扩展光纤网络并补贴农村连接（世界银行）。

：政府已优先考虑数字包容性，于2021年启动国家宽带计划，以扩展光纤网络并补贴农村连接（世界银行）。 定价与可负担性 ：互联网成本仍然很高，根据可负担互联网联盟的评估，科摩罗的移动数据费用在非洲排名最贵之一（A4AI可负担性报告）。

：互联网成本仍然很高，根据可负担互联网联盟的评估，科摩罗的移动数据费用在非洲排名最贵之一（A4AI可负担性报告）。 新兴技术：卫星互联网的到来可能会扰乱市场，为服务不足的岛屿提供新选择，并可能通过增加竞争降低价格。

总之，虽然科摩罗在连接性方面仍面临重大挑战，竞争格局却在发生变化。现有运营商、新进入者和像卫星互联网这样的新兴技术之间的相互作用将重新定义岛屿的接入、可负担性和数字包容性。

增长预测：互联网扩展展望

科摩罗群岛位于非洲东海岸，历史上在扩大互联网接入方面面临重大挑战，主要原因是其分散的地理、有限的基础设施和高昂的连接成本。然而，最近的发展标志着国家数字格局的变革期，增长预测指向未来几年互联网普及率和质量的显著改善。

截至2023年，根据DataReportal的数据显示，科摩罗的互联网普及率约为32%。这一数字虽然比前几年有所提升，但仍低于全球平均水平64.4%。主要障碍包括不够发达的陆地网络和高昂的国际带宽成本，这使得许多农村和偏远岛屿社区无法得到服务。

展望未来，政府和私营部门正在投资于陆地和卫星解决方案，以弥补这些差距。科摩罗电信与国际卫星提供商如Eutelsat之间的近期合作，旨在为最偏远的岛屿提供高速宽带（Eutelsat）。这些卫星项目预计将加速互联网的普及，预测称如果当前投资趋势持续到2027年，互联网普及率可能达到50%（BuddeComm）。

推动这一增长的关键因素包括：

总之，尽管科摩罗在实现普遍互联网接入方面仍面临障碍，但海底电缆基础设施、移动宽带和卫星技术的融合将推动强劲增长。到2030年，专家预计大多数科摩罗人将拥有可靠的互联网接入，根本改变国家的经济和社会前景。

区域分析：岛屿之间的连通性

科摩罗群岛包括大科摩罗、莫赫利和安茹安，历史上在实现广泛互联网连通性方面面临重大挑战。地理隔离、有限的基础设施和经济约束导致城市中心和偏远社区之间存在持续的数字鸿沟。截至2023年，科摩罗的互联网普及率约为21.2%，在870,000多人口中约有180,000名用户（DataReportal）。

摩罗尼作为大科摩罗的首都，连通性最强，提供光纤和4G移动网络服务。然而，在城市地区以外，覆盖范围迅速下降。莫赫利和安茹安的许多村庄依赖较慢的2G或3G连接，一些偏远地区根本没有可靠的接入。高昂的数据成本——每千兆字节平均5.50美元——进一步限制了使用，尤其是在低收入家庭中（CIPESA）。

为了解决这些差距，科摩罗政府和国际合作伙伴已启动多项举措：

海底电缆项目： 2010年，EASSy（东非海底电缆系统）的着陆为高速互联网提供了重要基础，但远离主岛的最后一公里连接仍然是一个挑战（EASSy）。

2010年，EASSy（东非海底电缆系统）的着陆为高速互联网提供了重要基础，但远离主岛的最后一公里连接仍然是一个挑战（EASSy）。 移动网络扩展： 例如科摩罗电信和Telma Comores等运营商已扩展了4G网络覆盖，但网络质量和可负担性仍然落后于区域同行（科摩罗电信）。

例如科摩罗电信和Telma Comores等运营商已扩展了4G网络覆盖，但网络质量和可负担性仍然落后于区域同行（科摩罗电信）。 卫星互联网：2023年，科摩罗开始与Satellite Providers如Starlink探索合作，以弥补难以到达地区的连通性差距。早期试点项目在提供宽带速度给之前未得到服务的社区方面显示出希望（Starlink）。

尽管做出了这些努力，但确保所有岛屿的公平互联网接入仍需要显著的工作。继续投资基础设施、实施旨在促进竞争的监管改革，以及为农村用户提供针对性的补贴，被视为缩小科摩罗数字鸿沟的关键步骤。随着卫星技术的成熟和成本的降低，整个群岛实现普遍连通性的前景变得越来越可行。

未来展望：通往数字包容性科摩罗的途径

科摩罗，作为一个位于印度洋的群岛国家，历史上在实现广泛互联网接入方面面临重大挑战。地理隔离、有限的基础设施和高昂的连接成本造成了持续的数字鸿沟，尤其是在城市中心和偏远岛屿之间。截至2023年，科摩罗的互联网普及率约为21.7%，在近90万的人口中仅有超过20万用户（DataReportal）。这一比例落后于非洲的平均水平，突显出急需创新解决方案来弥补连通性差距。

传统上，科摩罗依赖于海底电缆和有限的陆地网络来实现连接。2010年EASSy（东非海底电缆系统）的着陆标志着一个重要的里程碑，为改善互联网服务提供了骨干支持（EASSy）。然而，昂贵的最后一公里基础设施成本以及群岛的分散地理位置，限制了宽带的覆盖，特别是在农村和边缘岛屿。

最近的卫星互联网技术进展为数字包容性提供了有希望的途径。低地轨道（LEO）卫星提供商如Starlink的进入，有潜力通过为即使是最偏远的地区提供高速互联网而彻底改变接入。在2023年，Starlink宣布计划扩大其在科摩罗的覆盖，旨在为整个岛屿提供可负担的、可靠的连接（Starlink覆盖图）。这一步骤可能会显著缩小数字鸿沟，使服务不足的社区能够获取在线教育、远程医疗和电子商务。

政府举措同样发挥着重要作用。科摩罗政府与国际组织合作，已启动多个项目，旨在扩展数字基础设施并促进数字素养。例如，世界银行的非洲数字经济（DE4A）倡议支持政策改革和投资，以推动科摩罗的包容性数字增长（世界银行）。

展望未来，海底电缆升级、卫星互联网部署和支持性政策框架的结合使科摩罗在数字包容性方面展现出良好的前景。持续的投资与合作，对于确保所有科摩罗人，无论身处何地，都能参与数字经济并获取连接世界的机会，是至关重要的。

挑战与机遇：导航障碍与释放潜力

科摩罗群岛，位于非洲东海岸，面临着在提供广泛可靠的互联网接入方面的独特挑战。国家的地理特征——包括三个主要岛屿（大科摩罗、莫赫利和安茹安）——给传统宽带的铺设带来了后勤和基础设施上的障碍。截止2023年，科摩罗的互联网普及率仅为15.7%，在近90万人口中大约有14万用户（DataReportal）。

挑战

机遇

虽然科摩罗在普遍互联网接入方面面临重大障碍，但新兴技术和政策变化提供了弥合数字鸿沟，释放群岛经济和社会潜力的路径。

来源与参考