这项突破性的电池技术正在打破极限——永远如此

ITEN推出了一种革命性的固态电池，其放电速率达到200C，超越了传统的锂离子电池。

该技术采用了ITEN独特的纳米材料工程，增强了功率密度、可靠性和快速充电能力。

Powency产品系列在紧凑的尺寸中提供卓越的性能，能够在极端温度下提供高峰值电流和耐用性。

ITEN的电池是可持续的，符合欧洲法规，不含钴或重溶剂，促进环境安全。

ITEN拥有超过100个活跃客户，正在改变物联网设备中的能源管理，计划在2025年前实现大规模生产。

这些电池能够快速充电（六分钟内充电80%），并在低温下保持容量，成为传统解决方案的强大替代品。

制造能力使ITEN能够定制解决方案，惠及医疗和智能建筑等行业。

MindBlowing Battery Breakthrough Unveiling Toyotas Revolutionary Technology

打破传统能源存储的障碍，ITEN推出了一款突破性的固态电池，承诺重新定义电子设备的未来。它具有达到惊人的200C放电速率的能力——每小时比电池的容量快200倍——这一创新将传统锂离子电池远远抛在了身后，标志着微型能源解决方案的新篇章。

想象一个设备支持日常生活的世界——智能手机、可穿戴设备、远程传感器——以以前认为不可能的敏捷性响应。这一进步的核心在于ITEN在纳米材料方面的专长，巧妙地设计了全陶瓷电极的结构。ITEN技术独有的介孔设计显著提高了比表面积，创造了功率密度、可靠性和快速充电能力的交响乐。

在Dardilly的基地，ITEN的试点生产线每年生产超过3000万块电池，准备满足对下一代能源解决方案日益增长的需求。计划在2028年前扩建高容量制造设施，表明了其规模和适应性的承诺。

这一创新的成果丰硕。想象一个微型电池，只有18 mm²的大小，能够以30毫安的峰值电流快速释放能量。从低功率广域网通信到智能农业和资产跟踪，Powency产品系列准备开启一个高效的新纪元。

与其锂离子前辈不同，Powency电池在极端温度下不会退化。在-20°C时保持50%的容量，并在高温下支持多达250个完整的放电循环而不降解。快速充电能力——在短短六分钟内充电80%——进一步增强了它们的吸引力。

朝向可持续发展的步伐同样引人注目。这些电池不含钴和重溶剂等有害材料，符合严格的欧洲法规（RoHS和REACH），确保安全和环境保护。作为混合架构中的能源缓冲，Powency电池提供了一种绿色替代方案，减少了电池废物的溢出，同时改善了物联网设备的生命周期。

ITEN拥有超过100个探索这一技术的客户，正在编织一个故事，在这个故事中，电子设备的能源管理不仅被重新定义，而且被彻底革命化。当世界站在物联网爆炸的边缘时，ITEN不仅在跟上步伐，而是在设定节奏——宣告一个电力问题不再束缚创新的时代。

他们对整个制造过程的实际控制使ITEN能够定制精准适应特定应用的解决方案，确保医疗、智能建筑等行业领域达到新的效率和连接高度。随着我们逐步接近2025年的大规模生产，有一点是不可否认的：ITEN的固态电池技术不仅承诺一个未来；它正在交付。

革命性的能源存储：ITEN的固态电池创新

用ITEN的固态电池技术转变电子设备

在当今快速发展的世界中，技术已成为日常生活的重要组成部分，能源存储解决方案至关重要。ITEN在固态电池技术上的突破挑战了传统规范，并为电子设备的激动人心的未来提供了一瞥。以下是对这一创新的深入探索及其潜在影响。

ITEN的固态电池如何开辟新天地

ITEN的电池采用全陶瓷电极和介孔设计，极大地增加了比表面积。这导致了前所未有的功率密度和快速充电能力。以下是ITEN固态电池的关键特性：

– 200C放电速率： 惊人的放电速率达到电池容量的200倍每小时，实现无与伦比的速度和效率。

– 尺寸和功率： 仅18 mm²大小的微型电池能够释放30毫安的峰值电流，使其非常适合紧凑、高功率的应用。

– 温度韧性： 在-20°C时保持50%的容量，并在高温下支持多达250个循环而不降解。

– 快速充电时间： 仅需六分钟即可充电80%，增强了在时间紧迫的应用中的可用性。

– 环境合规性： 不含钴等有害材料，符合欧洲RoHS和REACH标准。

现实世界的应用案例

1. 可穿戴技术： ITEN的电池可以为下一代可穿戴设备提供更快的响应和更长的电池寿命。

2. 远程传感器： 提高的效率和耐用性使其非常适合智能农业和环境监测等物联网应用。

3. 智能手机和便携设备： 快速的充电时间和高功率密度确保便携设备在最需要的时候可用。

市场预测和行业趋势

随着物联网和个人电子产品市场的扩展，对高效、可靠的能源存储解决方案的需求将上升。ITEN计划在2028年前显著扩大制造能力，表明其技术在市场上的强劲采用。对可持续性和符合环境法规的关注也将推动其在汽车、医疗和消费电子等各个行业的采用。

优缺点概述

优点：

– 卓越的功率密度和快速放电能力。

– 符合严格法规的环保选择。

– 在极端温度条件下表现出色。

缺点：

– 初始成本可能高于传统电池。

– 集成到现有系统中可能需要一些重新设计工作。

读者可能有的紧迫问题

问：ITEN的技术与传统锂离子电池相比如何？

答：ITEN的固态电池提供更高的放电速率、更快的充电时间和更优越的温度韧性，使其更适合现代多样化的应用。

问：这些电池是否可以商业购买？

答：ITEN目前运营一条试点生产线，预计到2025年实现大规模生产，从而扩大市场供应。

问：这些电池提供了哪些环境效益？

答：它们不使用钴或重溶剂，确保符合环境法规，并减少有害废物。

可行的建议

1. 关注ITEN的发展： 依赖能源存储的行业应跟踪ITEN的进展，以评估潜在的集成。

2. 探索定制选项： 考虑与ITEN合作，定制满足特定操作要求的解决方案。

3. 为集成做好准备： 开始制定策略，考虑如何将这些创新电池纳入未来的产品线。

要了解更多关于ITEN在能源存储方面的创新，请访问他们的官方网站。拥抱电池技术的革命，为各行业的便携电力解决方案设定新的标准。