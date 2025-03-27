魁北克的电力革命：从补贴到责任的及时转变

魁北克省将“Roulez vert” rebate 计划延长至2025-2026年，为新电动车提供最高4000美元的补贴，为插电式混合动力车提供2000美元的补贴，并附有资格条件。

对二手电动车和电动摩托车的激励措施分别为2000美元和1000美元，车辆价格上限为65000美元。

补贴将在2027年1月结束，反映出魁北克省向让车主通过年度费用为基础设施费用做出贡献的转变。

电动车主的年度费用计划将于2027年开始，旨在到2030年筹集3.8亿美元用于道路维护。

魁北克省将在2027年4月停止为电动车提供免费的收费公路和渡轮通行权，预计到2030年将为公共财政增加7500万美元，促进基础设施融资的公平性。

政策变更强调长期可持续性，平衡绿色技术的采用与基础设施资金需求。

魁北克的做法可以作为全球公平交通电气化的模型。

在魁北克省的秀美风景中，电动车（EV）迎来了一个新时代。以其强大的环保政策而闻名的省政府，正在逐步演变其对电动车支持的方式，标志着从激励措施向责任的细微过渡。

财政部长埃里克·吉拉尔（Eric Girard）最近公布了魁北克省2025-2026年的预算，概述了“Roulez vert” rebate 计划的临时延长。从2025年4月1日起，魁北克将延长对新电动车和插电式混合动力车的补贴：全电动或燃料电池车型最高可达4000美元，插电式混合动力车可达2000美元。值得注意的是，车辆价格必须低于65000美元才能符合资格。二手电动车可获得2000美元的补贴，而电动摩托车可获得1000美元的补贴。

然而，这一延长是在变革的背景下进行的。到2027年1月，这些激励措施将正式结束，魁北克省将转向一种可持续的模式，要求电动车主更直接地为基础设施费用做出贡献。魁北克省政府传达的信息很明确：激励采用的时代即将结束，强调以平衡的方式为交通基础设施提供资金。

这一新方向的重要一步是，从2027年1月开始，对电动车和插电式混合动力车车主征收年度费用。预计这一举措到2030年将产生3.8亿美元的收入，标志着从补贴向收入征集的财政转变，确保使用魁北克省道路网络的人为其维护做出贡献。

此外，从2027年4月开始，魁北克将停止为绿色牌照车辆提供免费的收费公路和渡轮通行，这一措施预计到2030年将为公共财政增加7500万美元。这些措施强调了向公平的转变，所有道路使用者共同承担基础设施融资的负担。

十多年来，魁北克的激励措施促进了电动车的普及。现在，随着电动车数量的增加和市场的成熟，省政府正专注于长期的财务可持续性。这一政策演变预示着一种深思熟虑的平衡：在拥抱绿色技术的同时，合理分担基础设施的成本。

随着魁北克的郁郁葱葱的森林和充满活力的城市为这一过渡做好准备，整体信息是责任和前瞻性。这一转变呼应了全球的叙述：可持续交通不仅要使我们的道路变绿，还要维持它们。魁北克的蓝图可能只是更广泛、更公平的交通电气化模式的前奏。

魁北克的电动车战略预示着可持续性和责任的新纪元

引言

随着魁北克的如画风景见证电动车（EV）的激增，省政府揭示了其电动车政策的重大转变。以其环保政策而闻名的魁北克，正在从刺激驱动的支持转向强调用户责任。这一战略转变涵盖了补贴计划、基础设施融资和公平用户贡献的变化。

理解魁北克的电动车战略转变

1. 延长激励措施和进入壁垒

魁北克将其“Roulez vert” rebate 计划延长至2025年4月1日，提供：

– 对全电动或燃料电池车辆最高4000美元的补贴。

– 对插电式混合动力车提供2000美元的补贴。

– 资格要求为车辆价格低于65000美元。

见解： 这一延长与魁北克的环保理念相一致，确保可负担性仍然是电动车普及的首要考虑。

2. 接近激励措施的结束

到2027年1月，这些激励措施将停止，政府将过渡到可持续的道路基础设施融资。省政府传达了负责任的管理，敦促电动车主公平地为道路维护做出贡献。

3. 基础设施费用：一种可持续的方法

从2027年1月开始，将对电动车和插电式混合动力车主征收年度费用。预计这一举措到2030年将筹集3.8亿美元，强调从补贴转向基础设施融资的转变。

4. 绿色牌照特权与财务公平

从2027年4月开始，电动车将不再享有免费收费公路和渡轮通行，这一措施预计到2030年将为国家收入增加7500万美元。这一费用的重新分配寻求在所有道路使用者之间实现公平的财务责任。

关键问题与见解

– 魁北克为何停止激励措施？ 这一转变反映了市场的成熟和电动车的增加，使得从刺激需求转向维持基础设施成为可能。

– 对消费者的影响是什么？ 消费者必须适应增加的财政责任，鼓励意识到电动车的所有权和使用模式。

– 全球比较与实践： 其他地区可能会观察魁北克的做法，评估其在实现公平、可持续交通融资模型方面的有效性。

更广泛的背景与市场趋势

– 市场预测与行业趋势： 全球电动车市场预计到2030年将超过8000万辆（国际能源署），这表明魁北克的政策可能为其他地区在解决基础设施融资和可持续性方面树立趋势。

– 现实案例： 电动车的增加需要增强充电基础设施。魁北克拥有丰富的水电资源，能够可持续地支持这一扩展。

– 安全与可持续性： 随着电动车网络的扩展，确保强大的充电站和安全的数字支付系统将至关重要。

魁北克电动车驾驶者的可行建议

– 考虑在2027年前购买电动车， 以利用剩余的补贴。

– 计划长期开支， 考虑到2027年即将到来的基础设施费用。

– 关注电动车基础设施的发展， 参与关于可持续交通解决方案的社区讨论。

结论

魁北克向可持续交通融资的战略转变成为未来政策框架的模型。在保持环保的同时，强调了协作的道路使用模式。这一公平责任与可持续性的蓝图预示着全球电动车政策的变革时代。

如需更多见解或环保倡议，请访问[魁北克省政府官方网站](https://www.quebec.ca)。