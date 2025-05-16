Feedback Sports推出价格实惠的电动升降辅助设备用于自行车维修

Feedback Sports的创新团队为现代性能电动自行车和重型山地自行车的车主推出了一款突破性的产品。Feedback Pro E Lift Repair Stand提供电动升降辅助机制，以便于在家进行维护和修理。它填补了市场上对一种紧凑且价格合理的解决方案的需求，而不需要一个大型的车间空间。

与传统的维修支架不同，Feedback Pro E Lift的设计考虑了便携性和效率。它具有更轻的升降机制和合理的高度范围，仍然足以满足大多数任务的需求。支架具有一个稳定的底座，可以在不使用时轻松滚动，最大限度地利用空间。

Feedback Pro E Lift的主要特点之一是其价格合理。定价不到类似专业电动升降维修支架的一半，为家庭机械师和希望在不花费太多的情况下升级设备的小型自行车商店提供了出色的价值。

该支架设计为用户友好且易于组装。仅需29英寸/74厘米的方形占地面积，它在您的车库或工作室中占用的空间非常有限。55磅/34千克的工作杆几乎是组装好的，只需安装宽底座即可使用。

Feedback Pro E Lift可以轻松将电动自行车或山地自行车升至所需的工作高度，升高超过3英尺/1米。夹具从离地34英寸/84厘米的舒适高度开始，消除了抬升的需要。支架的平底脚配备了调节器，以适应不平坦的地面。

该支架具有Feedback著名的快速夹具连接和旋转杠杆，以其用户友好性和安全抓握而闻名。最大升降承重能力为110磅/50千克，非常适合性能电动自行车。此外，Feedback还提供美国和欧盟的电源适配器，以确保兼容性。

Feedback Pro E Lift Repair Stand将于2025年1月起以1200美元/1350欧元的价格上市。对于感兴趣的人来说，它可以在精选的独立自行车商店或直接从Feedback Sports购买。那么，为什么不投资一个高质量且价格合理的工作支架，让自行车维护变得轻而易举呢？

通过Feedback Pro E Lift Repair Stand提升自行车维修体验